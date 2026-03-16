Me një shpërthim të kontrolluar, shembet një pjesë e një ure kryesore të një autostrade në Gjermani
Pjesë të një ure të madhe në autostradën A7 në Gjermani janë shembur me një shpërthim të kontrolluar, si pjesë e një projekti për ndërtimin e një strukture të re.
Ura mbi luginën Thalaubach, pranë Fulda, u rrëzua të dielën në mëngjes përpara mijëra spektatorëve.
Struktura 312 metra e gjatë, e ndërtuar në vitin 1968, u hodh në erë duke përdorur rreth 100 kilogramë eksploziv.
Para shpërthimit kryesor u krye një detonim i vogël për të trembur kafshët, ndërsa më pas shpërthimi i fuqishëm bëri që ura të shembej duke ngritur një re të madhe pluhuri.
Autoritetet kishin ndaluar hyrjen brenda një rrezeje prej 300 metrash për arsye sigurie.
Ura e re pritet të ndërtohet në faza, me projektin që kap vlerën rreth 115 milionë euro dhe që planifikohet të përfundojë plotësisht deri në vitin 2030. /Telegrafi/