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Lamine Yamal vazhdon të thyejë rekorde me fanellën e Spanjës, teksa tani ka hyrë në mesin e 10 golashënuesve më të rinj në historinë e Kupës së Botës.

Ylli i Barcelonës realizoi golin e parë në fitoren 4-0 të Spanjës ndaj Arabisë Saudite në Atlanta, duke zhbllokuar rezultatin që në minutën e 11-të të takimit.

18-vjeçari reagoi më shpejt se të gjithë në zonë pas një krosimi të ulët të Mikel Oyarzabalit dhe e dërgoi topin në rrjetë nga afërsia, duke i dhënë epërsinë e hershme skuadrës së Luis de la Fuentes.

Përveç rëndësisë në ndeshje, ky gol ka hyrë edhe në histori. Në moshën 18 vjeç e 343 ditë, Yamal është bërë zyrtarisht golashënuesi i tetë më i ri në historinë e Kupës së Botës.

Ai ka lënë pas emra të mëdhenj të futbollit si Lionel Messi dhe Julian Green, ndërsa në listën elitare vazhdon të kryesojë legjenda braziliane Pele.

Lista e 10 golashënuesve më të rinj në historinë e Kupës së Botës:

Pele – 17 vjeç e 239 ditë

Manuel Rosas – 18 vjeç e 93 ditë

Gavi – 18 vjeç e 110 ditë

Ibrahim Mbaye – 18 vjeç e 143 ditë

Michael Owen – 18 vjeç e 190 ditë

Nicolae Kovacs – 18 vjeç e 197 ditë

Dmitri Sychev – 18 vjeç e 231 ditë

Lamine Yamal – 18 vjeç e 343 ditë

Lionel Messi – 18 vjeç e 357 ditë

Julian Green – 19 vjeç e 25 ditë

Yamal kishte nisur nga banka rezervë ndeshjen e parë të Spanjës në Kupën e Botës kundër Kepit të Gjelbër për shkak të një shqetësimi të lehtë në kofshë, por u rikthye titullar ndaj Arabisë Saudite dhe tregoi menjëherë rëndësinë e tij.

Me këtë gol, talenti i Barcelonës jo vetëm që ndihmoi Spanjën të sigurojë një fitore të rëndësishme, por edhe shtoi një tjetër rekord në karrierën e tij të jashtëzakonshme, e cila vazhdon të marrë përmasa historike pavarësisht moshës së re./Telegrafi/

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