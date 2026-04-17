Mbyllet protesta e PD-së, Berisha: Regjimi u tmerrua sot
Ka përfunduar protesta e Partisë Demokratike në mbrëmjen e sotme.
Fjalën e fundit e mbajti kreu i partisë, Berisha, që deklaroi se protesta e radhës do jetë dhe më e fuqishme.Kreu i PD-së Sali Berisha, në fjalën përpara mediave e quajti kreun e Policisë së Shtetit “Skënder Balluku”.
Berisha u shpreh se janë lënduar deputetë dhe protestues demokratë gjatë mbrëmjes së sotme. Ai shtoi se policia veproi si njësi kriminale.
Sali Berisha: Skënder Balluku, Sokol Tradhtari Bespreri Bizhga dhe Elton Alushi, Dashamir shefi i Njësisë Operative kanë treguar fytyrat prej kriminelësh profesionistë. Këto janë thjesht kriminelë të certifikuar, nuk janë policë. Dosja Rama-Balluku nuk mbyllet, deri në ditën e fundit të jetës së tyre, janë të regjistruar si hajdutët më të mëdhenj të historisë së shqiptarëve. Policia përdori granatat e zhurmës kundër protestuesve, kanë hedhur shishe molotovë dhe plagosën protestues dhe policë, sepse efektivët iu duheshin si dëshmitarë të gjoja të akteve të protestuesve. Shumë shpejt do mbahet protesta e radhës.