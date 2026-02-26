Mbrojtja ajrore 'Made in Europe', a po vjen alternativa ndaj sistemit Patriot nga Gjermania?
Diehl Defence ka prezantuar një raketë të unifikuar që mund të shkrepet dhe qëllojë variante me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi të sistemit të mbrojtjes ajrore IRIS-T të Gjermanisë — i cili, sipas aftësive të tij, mund të jetë përgjigja e Evropës ndaj Patriot të prodhuar në SHBA.
Kompania gjermane e mbrojtjes e prezantoi raketën në Enforce Tac, panairi tregtar i Gjermanisë për sigurinë dhe mbrojtjen, duke bashkuar sistemin me rreze të mesme veprimi IRIS-T SLM dhe sistemin me rreze të gjatë veprimi IRIS-T SLX.
Lëshuesi i ri mund të qëllojë të dy variantet e raketave, madje edhe të përziera brenda të njëjtës bateri, transmeton Telegrafi.
Sistemi IRIS-T SLM përbëhet nga një qendër komande mobile, një radar dhe disa mjete lëshimi me raketa interceptuese. Radari mund të zbulojë objektiva deri në 250 kilometra larg, duke përfshirë dronë, aeroplanë dhe raketa.
Raketat mund të godasin objektiva deri në 40 kilometra larg dhe në lartësi deri në 20 kilometra, sipas disa mediave të specializuara. Varianti IRIS-T SLX ka një rreze përgjimi deri në 80 kilometra.
Krahasuar me sistemin Patriot, IRIS-T SLM është më shumë i ngjashëm me një shtresë shtesë mbrojtjeje sesa me një zëvendësim të drejtpërdrejtë.
Ndryshe nga Patriot, sistemi është ende i projektuar kryesisht për mbrojtje nga raketat balistike. Megjithatë, sistemi IRIS-T mund të përdoret tashmë kundër dronëve, aeroplanëve dhe raketave.
Çfarë është kaq e veçantë në lidhje me sistemin amerikan Patriot?
Sistemi i mbrojtjes ajrore Patriot u zhvillua nga SHBA-të gjatë Luftës së Ftohtë për të mbrojtur bazat ushtarake dhe qytetet nga sulmet ajrore. Pas fillimit të zhvillimit të tij në shkallë të plotë në vitin 1976, sistemi është vendosur që nga viti 1984 dhe tani konsiderohet si një nga sistemet më të rëndësishme të mbrojtjes ajrore në Perëndim.
Bërthama e sistemit është një radar i fuqishëm që mund të zbulojë objektiva deri në 150 kilometra larg dhe të gjurmojë kërcënime të shumta njëkohësisht. Një bateri Patriot përbëhet nga radari, një qendër kontrolli zjarri, lëshues, antena dhe një furnizim me energji dhe mund të vendoset brenda pak orësh.
I zhvilluar fillimisht për t'u mbrojtur nga aeroplanët, Patriot u modernizua më vonë disa herë. Me modelin Patriot Advanced Capability, ose PAC, sistemi tani mund të luftojë edhe raketa balistike.
Mbrojtja ajrore në kërkesë të lartë
Agresioni rus në Ukrainë ka treguar se raketat moderne shpesh mund të interceptohen vetëm nga sistemi Patriot i prodhuar në SHBA. Prandaj, disa sisteme të këtij lloji janë të nevojshme për të ofruar mbrojtje gjithëpërfshirëse, veçanërisht për qytetet e mëdha.
Sipas raportimeve, Ukraina ka shtatë sisteme Patriot. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, u ka kërkuar vazhdimisht aleatëve perëndimorë të Kievit më shumë mbështetje me mbrojtjen ajrore.
Si SHBA-të ashtu edhe vendet evropiane kanë rezerva të kufizuara, ndërsa kërkesa po rritet me shpejtësi për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë.
Gjatë katër viteve të fundit, Gjermania tashmë ka dërguar disa sisteme MIM-104 Patriot në Ukrainë. Një zëvendësim nuk pritet të jetë i disponueshëm deri në fund të dekadës.
Sistemi Patriot është në kërkesë të lartë në të gjithë botën dhe furnizohet në 18 vende. Një njësi përbëhet nga një radar, një qendër kontrolli zjarri, një direk antene dhe tre deri në tetë lëshues, dhe zakonisht duhen rreth tre vjet nga porosia deri në dorëzim.
Sipas medias amerikane The Atlantic, qeveria amerikane ndaloi përkohësisht eksportet e këtyre sistemeve vitin e kaluar, duke përmendur një mungesë dhe një dëshirë për t'i rezervuar ato kryesisht për përdorimin e vet.
Versioni më i fundit i modernizuar, PAC-3 MSE, shkatërron objektivat me një goditje të drejtpërdrejtë, të njohur edhe si "goditje për të vrarë", dhe arrin rreze veprimi dhe saktësi dukshëm më të madhe.
Sistemi është teknikisht shumë kompleks dhe i shtrenjtë: një bateri e vetme kushton mbi 1 miliard dollarë, një raketë moderne interceptuese rreth 5 milionë dollarë.
Megjithatë, raketat balistike ruse mund të rrëzohen me raketat e drejtuara PAC-3 MSE. Në krahasim, sistemi IRIS-T është i përshtatshëm për mbrojtjen nga raketat balistike vetëm deri në një farë mase për shkak të rrezes së tij të kufizuar të lartësisë. /Telegrafi/