MBPEU: Nuk ka të privilegjuar dhe të mbrojtur, çdo kush që ka shkelur ose keqpërdorur funksionin, do të përgjigjet
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dënon fuqishëm çdo veprim të paligjshëm dhe kundërligjor, përfshirë edhe rastin e fundit me drejtorin e Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë.
"Ne presim që institucionet kompetente, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Themelore Publike, ta sqarojnë plotësisht rastin dhe të veprojnë në përputhje me ligjet dhe rregulloret e shtetit.
Çdo shkelje e ligjit, çdo shfrytëzim i pozitës zyrtare për interes personal duhet dhe do të ndëshkohet, dhe çdo kush që ka gabuar para ligjit do të mbajë përgjegjësi.
Theksojmë se askush nuk është mbi ligjin dhe se lufta kundër korrupsionit është prioritet kryesor i Qeverisë. Ndryshe nga më parë, kur LSDM dhe BDI ishin në pushtet dhe mbronin funksionarët e lartë qeveritarë dhe partiakë, kjo Qeveri e udhëhequr nga OBRM-PDUKM zbaton drejtësi pa selektivitet, pa marrë parasysh funksionin, pozicionin ose përkatësinë politike.
Nuk ka më të privilegjuar dhe të mbrojtur, çdo kush do të përgjigjet, pa përjashtim.
Ne inkurajojmë fermerët që nëse në të ardhmen përballen me raste të tilla, t’i raportojnë menjëherë. Institucionet funksionojnë dhe do të vazhdojnë të veprojnë në mënyrë transparente dhe përgjegjëse, në interes të qytetarëve dhe fermerëve, për mbrojtjen e rendit ligjor dhe sundimit të ligjit", thuhet në reagimin e Ministrisë së Bujqësisë.