Kuvendi i LDK-së mblidhet sot, a do të jetë Abdixhiku sërish në krye të partisë?
Lidhja Demokratike e Kosovës sot, më 31 janar do të mbajë Kuvendin e partisë, ku pritet të vendoset rreth udhëheqjes së partisë.
Pas rezultatit në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku LDK-ja siguroi vetëm 15 vende në Kuvend, kryetari i kësaj partie Lumir Abdixhiku ka thënë se të ofrojë dorëheqjen në Kuvend dhe pastaj u mbetet kuvendarëve të vendosin nëse do ta pranojnë apo jo.
Ndryshe, sot 355 delegatët e LDK-së do të mblidhen sot për të diskutuar për ofrimin e dorëheqjes së kryetarit, Lumir Abdixhiku.
Kuvendi nis në orën 12:00.
Kryetari aktual i kësaj partie, Lumir Abdixhiku pak ditë para Kuvendit shkroi “Në jetë duhet pasur vullnet e durim, të mirat vijnë pastaj. Ata që besojnë, qëndrojnë. Koha i vendos gjërat në vend”.
E në këtë rrjedhë, më 25 janar, anëtari i Kryesisë së LDK-së, ish-kryeministri Avdullah Hoti, ka shpall kandidaturën e tij për kryetar të kësaj partie më 25 janar.
Hoti është zotuar se nëse merr besimin për ta udhëhequr LDK-në, do të drejtojë një proces gjithëpërfshirës dhe transparent, në përputhje të plotë me Statutin e partisë, duke garantuar pjesëmarrje aktive të të gjitha strukturave dhe forumeve.
Ai ka theksuar se synimi i tij është ndërtimi i një LDK-je të hapur, të drejtë dhe konkurruese, ku avancimi bazohet në meritë, integritet dhe përkushtim, me fokus të veçantë në përfshirjen e profesionistëve, grave dhe të rinjve.
Ambicie të tilla janë konsideruar legjitime nga bashkëpartiakë të Hotit, megjithatë theksojnë se ky është një proces tjetër që derivon nga vota pro apo kundër Abdixhikut.
Mustafa reagon për zhvillimet në LDK: Çështjet zgjidhen në organet vendimmarrëse, jo përmes tifozllëkut
Ndryshe, ditë më parë është përfolur se edhe ish-kryetari i Prishtinës, Ismet Beqiri sot në Kuvendin e LDK-së do ta bëjë publike kandidaturën e tij për kryetar të partisë. /Telegrafi/