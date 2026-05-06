Mblidhet Kryesia e PDK-së, merren vendime për fushatën dhe organizimin zgjedhor
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka mbajtur të mërkurën (06/05/2026) mbledhjen e rregullt të Kryesisë, ku janë diskutuar zhvillimet aktuale politike në vend, me fokus të veçantë përgatitjet për Zgjedhjet e Përgjithshme të 7 qershorit.
Sipas njoftimit të PDK-së, në mbledhje është theksuar nevoja për mobilizim të plotë të strukturave të partisë, përfshirë angazhimin për regjistrimin e votuesve dhe përkrahësve të PDK-së në mërgatë.
“Në këtë mbledhje, kryetari Hamza shprehu mirënjohje edhe për deputetin e deritanishëm, Ferat Shala, i cili ka vendosur të mos jetë më pjesë e garës zgjedhore, duke vlerësuar lart kontributin e tij shumëvjeçar për PDK-në dhe institucionet e vendit”, thuhet në njoftim.
PDK ka bërë të ditur se Shala do të vazhdojë të jetë pjesë e strukturave drejtuese të partisë.
“Z. Shala do të vazhdojë të japë kontributin e tij si pjesë e strukturave drejtuese dhe si anëtar i Kryesisë së PDK-së”, thuhet më tej.
“Kryesia vendosi unanimisht që ish-kryetari Memli Krasniqi ta udhëheqë shtabin zgjedhor dhe fushatën e Partisë Demokratike të Kosovës”, thuhet në njoftim.
“Partia Demokratike e Kosovës mbetet e hapur dhe mirëpret të gjitha personalitetet që dëshirojnë të jenë pjesë e listës së kandidatëve për deputetë”, thuhet në njoftim.
“Partia Demokratike e Kosovës hyn në këtë proces zgjedhor me vizion të qartë, me ekip të përgatitur dhe me besimin se do t’i japë Kosovës drejtimin që meriton”, përfundon njoftimi. /Telegrafi/