Mbi 500,000 kg materiale të riciklueshme të grumbulluara nga Fondacioni Golden Eagle & Frutex
Brenda një periudhe prej vetëm 12 muajsh, njësia “Golden Eco”, që vepron në kuadër të Fondacionit Frutex & Golden Eagle, ka shënuar rezultate konkrete në fushën e riciklimit dhe mbrojtjes së mjedisit.
Gjatë kësaj kohe, janë grumbulluar gjithsej 521,215 kg materiale të riciklueshme, një sasi që reflekton angazhimin e vazhdueshëm për të kontribuar në një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm.
Ky aktivitet nuk është ndalur vetëm në grumbullim. Nga kjo iniciativë është gjeneruar edhe një vlerë financiare prej 64,654 euro, e cila është rikthyer në komunitet përmes investimeve konkrete dhe të dobishme.
Një pjesë e këtij buxheti është përdorur për sigurimin e infrastrukturës së nevojshme për riciklim, duke përfshirë 60 kontejnerë me kapacitet 240 litra dhe 20 kontejnerë me kapacitet 1000 litra, të cilët ndihmojnë në përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave.
Po ashtu, si pjesë e dimensionit social të këtij projekti, janë shpërndarë 27,000 fletore për nxënësit, duke mbështetur drejtpërdrejt arsimin dhe duke krijuar një lidhje të qartë mes kujdesit për mjedisin dhe investimit në të ardhmen.
Përfaqësuesit e kompanisë kanë njoftuar se iniciativa nuk ndalet me kaq. Së shpejti pritet të nisin edhe projekte të reja, të cilat synojnë të zgjerojnë më tej ndikimin dhe të përfshijnë edhe më shumë komunitete në praktikat e qëndrueshme.
Kjo arritje nuk përfaqëson vetëm një statistikë. Është një shembull i prekshëm i asaj se si angazhimi i strukturuar dhe i vazhdueshëm mund të sjellë ndryshim real – si në mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe në përmirësimin e jetës në komunitet.