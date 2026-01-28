Mbi 400 punonjës në shkollat e mesme në Gostivar kërcënojnë me padi dhe protesta, kërkojnë t'u paguhet K-15
Mbi 400 punonjës në shkollat e mesme në komunën e Gostivarit kanë qenë duke pritur për vitin shkollor K-15 për gati një muaj, sipas degës së Gostivarit të Sindikatës së Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SASHK)
Tafa Ameti, kryetare e bordit rajonal të SASHK-ut – Gostivar, shpjegon se kryetarët e organizatave sindikale kanë dorëzuar letra me shkrim me paralajmërime përpara se të ngrinin një padi në administratat e shkollave dhe në Komunën e Gostivarit dy javë më parë, dhe një ankesë te inspektori i punës.
"Deri më sot, nuk kam marrë asnjë reagim dhe si sindikatë po shqyrtojmë ndërmarrjen e hapave të duhur ligjorë. Kemi kërkuar një takim për të folur me kryetarin e bashkisë. Planifikojmë të kemi një bojkot paralajmërues të mësimit, protesta ose një padi në Gjykatën Themelore të Gostivarit, sigurisht, në marrëveshje me anëtarësinë do të vendosim për hapin e duhur", tha Ameti.
Sipas sindikalistit të parë, kjo ndihmë financiare nuk është paguar vetëm në katër shkollat e mesme shtetërore.
Kompensimi për pushim vjetor është një detyrim i përcaktuar me ligj dhe duhet t'u paguhet të gjithë të punësuarve. Mjetet për të punësuarit në arsim sigurohen nga shteti, përmes dotacioneve bllok që duhet t'u paguhen komunave në bazë mujore dhe vetë komunave nga fondet e tyre buxhetore. Sipas llogaritjeve të fundit, ajo arrin në rreth 12 mijë denarë./Telegrafi/