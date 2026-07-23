Mbi 23 milionë persona nënshkruajnë, kërkohet përjashtimi i Argjentinës përjetësisht nga Kupa e Botës
Një peticion online që kërkon përjashtimin e përhershëm të Argjentinës nga Kupa e Botës ka shkaktuar reagime të mëdha, duke mbledhur mbi 23 milionë firma në mbarë botën dhe duke u bërë një nga peticionet më të përhapura në histori.
Sipas raportimeve të mediave si RMC dhe Eurosport, peticioni me titull "Argentina Out" mblodhi mbi 23 milionë nënshkrime nga rreth 170 shtete, duke tejkaluar me shumë objektivin fillestar prej pesë milionë nënshkrimesh.
Peticioni u lançua gjatë Kupës së Botës 2026 dhe akuzonte FIFA-n dhe gjyqtarët për favorizim të Argjentinës dhe kapitenit të saj, Lionel Messi.
“Pse duhet që skuadrat e tjera të luajnë në turne nëse fituesi dihet paraprakisht? Përjashtojeni Argjentinën nga Kupa e Botës dhe jepuni të gjithëve një mundësi të barabartë”, thuhej në tekstin e peticionit.
Megjithatë, Argjentina nuk arriti ta fitojë edicionin e fundit të Kupës së Botës, pasi u mposht 1-0 nga Spanja në finale.
Rrugëtimi i tyre në turne u shoqërua nga polemika të shumta rreth gjykimit, veçanërisht në ndeshjen e fazës së 1/8 së finales ndaj Egjiptit.
Sipas raportimeve, numri i madh i nënshkrimeve e afroi peticionin me hyrjen në Librin e Rekordeve Guinness. Atij i munguan më pak se një milion firma për të thyer rekordin e peticionit më të nënshkruar në histori.
Ky rekord vazhdon t'i përkasë fushatës "Jubilee 2000", e nisur në vitin 1997 për të kërkuar faljen e borxheve të vendeve të varfra, e cila mblodhi më shumë se 24 milionë nënshkrime, sipas Guinness World Records.
Pavarësisht jehonës së madhe që mori, peticioni nuk pati asnjë ndikim në vendimmarrjen e FIFA-s dhe qeveria botërore e futbollit nuk iu përgjigj kurrë kërkesave të tij.
Pasi Argjentina humbi finalen ndaj Spanjës, organizatorët e peticionit e mbyllën mesazhin e tyre me fjalët:
“FIFA na injoroi, por Spanja e mbajti premtimin... faleminderit Spanjë”.
Over 23 MILLION fans have signed a record-breaking petition demanding FIFA permanently expel Argentina from the World Cup over favoritism allegations 🚨
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— GOAL (@goal) July 23, 2026
Pavarësisht bujës që shkaktoi, peticioni mbeti vetëm një iniciativë online, pa asnjë efekt ligjor apo sportiv mbi pjesëmarrjen e Argjentinës në garat ndërkombëtare./Telegrafi/