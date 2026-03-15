Mbi 150 persona në një anije turistike që udhëtonte nëpër Karaibe infektohen me norovirus
Më shumë se 150 persona në bordin e një anijeje turistike Princess që po udhëtonte në Karaibe u infektuan me norovirus, njoftuan Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.
Numri i përgjithshëm i personave që u sëmurën ishte 153, 104 prej të cilëve ishin pasagjerë dhe 49 prej të cilëve ishin anëtarë të ekuipazhit, tha CDC në një raport mbi shpërthimin e së enjtes.
Anija, Star Princess, ishte në një udhëtim njëjavor që përfundoi të dielën.
Pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit u prekën nga diarre dhe të vjella.
Princess Cruises raportoi se u kryen raunde shtesë pastrimi dhe dezinfektimi, pasagjerët e sëmurë dhe anëtarët e ekuipazhit u izoluan, dhe anëtarët e stafit u konsultuan me CDC-në mbi praktikat më të mira për eliminimin e virusit ngjitës dhe afatgjatë.
Shpërthimi u raportua të mërkurën në Programin e Sanitarizimit të Anijeve të CDC-së, anëtarët e të cilit shkuan në anije për të hetuar.
Norovirusi është shkaku kryesor i shpërthimeve të diarresë dhe të vjellave në Shtetet e Bashkuara, sipas CDC-së.
Ai mund të përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me të tjerët, konsumimit të ushqimit dhe lëngjeve të kontaminuara me virusin dhe prekjes së sipërfaqeve të kontaminuara.
Norovirusi mund të parandalohet duke dezinfektuar sipërfaqet dhe duke larë duart shpesh. /Telegrafi/