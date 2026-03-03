Mbështetje psiko-sociale dhe trajnime për mësimdhënësit, Drejtoria e Arsimit në Prishtinë nis bashkëpunim të ri
Drejtoria e Arsimit në Prishtinë, e udhëhequr nga Samir Shahini, ka formalizuar një marrëveshje bashkëpunimi me Kolegji Heimerer, me synim vendosjen e mirëqenies së fëmijëve në qendër të politikave arsimore.
Sipas njoftimit të drejtorit Shahini, përmes këtij partneriteti do të ofrohet mbështetje psiko-sociale dhe zhvillimore në kopshte dhe shkolla, ndërsa stafi arsimor do të fuqizohet përmes trajnimeve profesionale të vazhdueshme.
Po ashtu, bashkëpunimi parasheh forcimin e rolit të prindërve përmes programeve informuese dhe edukative, si dhe angazhim të përbashkët në iniciativa që lidhen me hulumtime, projekte sociale dhe inovacion në arsim.
Ky partneritet vlerësohet si një hap drejt ndërtimit të një sistemi arsimor më të ndjeshëm, më profesional dhe më të përshtatur me nevojat reale të fëmijëve. /Telegrafi/