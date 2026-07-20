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Kai Trump, mbesa 19-vjeçare e presidentit amerikan Donald Trump, po ndërton një karrierë në disa fusha, përfshirë golfin, modën dhe rrjetet sociale.

Vajza e Donald Trump Jr. dhe Vanessa Trump së shpejti do të nisë studimet në Universitetin e Miamit, ku do të jetë pjesë e ekipit të golfit të universitetit.

Në një intervistë për emisionin 'Fox & Friends', Kai foli për mënyrën se si arrin të menaxhojë angazhimet e shumta dhe tha se deri tani ia ka dalë ta bëjë këtë me sukses.

Ajo beson se energjinë dhe dëshirën për të arritur objektivat i ka trashëguar nga gjyshi i saj, Donald Trump.

“Me siguri nga gjyshi”, u përgjigj ajo kur u pyet se nga e merr ambicien për sukses.

Kai njihet si një lojtare e talentuar golfi dhe ka marrë vlerësime për disiplinën dhe përkushtimin e saj në këtë sport.

Synon të ndihmojë ekipin e golfit të Universitetit të Miamit të arrijë rezultate më të mira në sezonet e ardhshme.

Kai ka folur edhe për marrëdhënien me gjyshin e saj, duke e përshkruar atë si 'shumë të lezetshëm' dhe më të relaksuar nga sa njerëzit mund ta imagjinojnë. /Telegrafi/

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