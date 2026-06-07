Mbërritën në Kupën e Botës me autobus shkollor: Debutuesit e Botërorit u bënë hit në rrjetet sociale
Ndërsa elita e futbollit dhe yjet më të mëdhenj të botës po përgatiten për Kupën e Botës 2026 duke udhëtuar në autobusë luksozë, të markave të njohura dhe me ajër të kondicionuar, autsiderët dhe debutuesit absolutë të turneut kanë vendosur për një qasje krejtësisht të ndryshme.
Ekipi kombëtar i Kuraçaos u bë hit në mediat sociale pasi mbërriti në Kupën e Botës me një autobus të vjetër shkolle, as më pak.
"Një autobus i vjetër shkolle. Dritaret janë të hapura. Muzika është kumbuese. Mbërritja e ekipit kombëtar të Curacao është thjesht e papërsëritshme", njoftoi Sports Illustrated FC së bashku me videon virale që mblodhi qindra mijëra shikime në kohë rekord.
Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m
— Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026
Edhe pse shumë yje do të refuzonin të hipnin në një automjet të tillë, përfaqësuesit e këtij shteti ishullor të Karaibeve treguan se çfarë do të thotë të shijosh çdo moment të ëndrrës sate të futbollit.
Kjo skuadër e mrekullueshme po shkruan faqet më të bukura të historisë së saj sportive këtë vit, sepse kjo është pjesëmarrja e tyre e parë debutuese në Kupën e Botës, dhe me ardhjen e tyre kanë fituar simpatinë e tifozëve të futbollit.
Megjithatë, kur festa mbaron dhe ndeshjet zyrtare fillojnë, ata përballen me një sfidë brutale. Curaçao është përfshirë në Grupin E jashtëzakonisht të vështirë, ku do të luajë kundër Gjermanisë, Ekuadorit dhe Bregut të Fildishtë. /Telegrafi/