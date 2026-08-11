"Mbajeni pushtetin, por mos e bllokoni shtetin", Ramadani: Dita e katërt e bllokadës, çmimi i naftës shkon gati 1.70 euro
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka reaguar lidhur me situatën politike dhe moskonstituimin e Kuvendit, duke e lidhur vonesën me ndikimin që, sipas tij, po ndihet drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.
Në një reagim të publikuar në ditën e katërt të bllokadës, Ramadani ka kritikuar deputetët e pushtetit, të cilët sipas tij po refuzojnë të propozojnë dhe të zgjedhin Kryetarin e Kuvendit.
“Dita e 4 e bllokadës: Derisa deputetët e pushtetit refuzojnë të propozojnë e të zgjedhin Kryetarin e Kuvendit, çmimi i naftës ka shkuar në gati 1.70 centë”, ka shkruar Ramadani.
Ai ka deklaruar se çdo ditë vonesë po e dëmton drejtpërdrejt buxhetin e familjeve kosovare, duke kërkuar që të gjendet një zgjidhje për tejkalimin e situatës politike.
“Secila ditë vonesë e dëmton drejtpërdrejt xhepin e familjeve kosovare”, është shprehur ai.
Ramadani ka thënë se Aleanca mbetet e gatshme për të kontribuar në zhbllokimin e situatës, ndërsa ka kërkuar nga deputetët e pushtetit që ta pranojnë ofertën gjashtëpikëshe të Aleancës.
“Ne jemi këtu, të gatshëm si çdo herë. Pranojeni ofertën 6 pikëshe të Aleancës, mos e bojkotoni mirëqenien e qytetarëve!”, ka deklaruar Ramadani.
Po ashtu deputeti ka adresuar edhe një mesazh politik ndaj shumicës parlamentare: “Mbajeni pushtetin, por mos e bllokoni shtetin”. /Telegrafi/