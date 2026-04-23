Mbajeni butonin e ndezjes për 10 sekonda - truku që shpejton menjëherë çdo televizor inteligjent
Prodhuesit e përmbajtjes theksojnë se shumë përdorues të televizorëve Smart përballen me një problem të zakonshëm: ngadalësim i pajisjes, hapje e ngadaltë e aplikacioneve dhe ngecje gjatë përdorimit të shërbimeve si YouTube apo Netflix.
Arsyeja kryesore për këtë ngadalësim, sipas shpjegimeve teknike, nuk është lidhja e internetit, por memoria e mbushur (cache) e pajisjes.
Kjo memorie ruan të dhëna të përkohshme nga aplikacionet për t’i hapur më shpejt herën tjetër, por me kalimin e kohës ajo mbushet dhe mund të ngadalësojë sistemin.
Në shumë raste, fikja e zakonshme e televizorit nuk e zgjidh problemin, sepse pajisja nuk pastrohet plotësisht – ajo thjesht kalon në gjendje pritjeje.
Për këtë arsye, rekomandohet një “restart i ftohtë” i sistemit, i cili mund të bëhet thjesht duke mbajtur të shtypur butonin e ndezjes për rreth 10 sekonda, derisa televizori të fiket dhe të rindizet me logon e prodhuesit.
Ky proces mbyll të gjitha proceset e fshehura dhe çliron memorien e brendshme, pa fshirë aplikacionet apo të dhënat personale.
Nëse kjo nuk funksionon në disa modele, një alternativë është shkëputja e televizorit nga rryma për disa minuta, gjë që ndihmon gjithashtu në rifreskimin e sistemit.
Gjithashtu, këshillohet fshirja e aplikacioneve që nuk përdoren, lënia e hapësirës së lirë në memorje
dhe përditësimi i sistemit operativ.
Në raste të rënda, zgjidhja mund të jetë rikthimi në parametrat fabrikë, por kjo fshin të gjitha të dhënat dhe llogaritë. /Telegrafi/