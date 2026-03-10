Max Verstappen do të vozisë Mercedes‑AMG GT3 në garën “24 Orë të Nürburgring”
Holandezi dhe pilot i Formula 1, Max Verstappen, i cili garon me Red Bull Racing, do të marrë pjesë në edicionin e këtij viti të garës së famshme “24 Orë të Nürburgring”.
Për këtë ngjarje ai nuk do ta përdorë makinën e Formula 1 (RB22), por një Mercedes‑AMG GT3 me motor V8.
Makina u prezantua në një mënyrë jo të zakonshme: një skafandër i quajtur Max Manow bëri një skok me parashutë nga një kullë ftohëse ku ishte vendosur makina për të zbuluar makinerinë.
Verstappen tha se Nürburgring është një vend i veçantë dhe se kjo garë ka qenë prej kohësh në listën e tij të dëshirave.
Vitin e kaluar ai mori një licencë speciale për të garuar në Nordschleife dhe mori pjesë në garën NLS9, të cilën e fitoi.
Për këtë vit, në garën “24 Orë të Nürburgring”, ai do të garojë së bashku me Dani Juncadella, Jules Gounon dhe Lucas Auer. /Telegrafi/