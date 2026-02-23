Mashtrohet një grua në Tetovë, i pagoi një personi tre mijë euro për një vizë në Gjermani
SPB Tetovë njofton se dje (22.02.2026) në orën 20:00 një grua 32-vjeçare nga Tetova ka raportuar se është mashtruar nga një person nga Tetova për shumën prej 3,000 eurosh.
Sipas denoncimit, gjatë vitit 2024, ajo është pajtuar me personin që të ndërmjetësojë që ajo të marrë një vizë pune për në Gjermani dhe i ka paguar paratë disa herë.
"Shërbimi nuk është kryer, dhe kur ajo e ka kontaktuar dhe i ka kërkuar paratë, ai ka filluar një grindje, dhe më vonë nuk është i disponueshëm. Po merren masa për sqarimin dhe dokumentimin e rastit", thonë nga SPB Tetovë.
Top Lajme
Jobs
Deals