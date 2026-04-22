Mashtrohet i dënuari në burgun e Prilepit, i zhvaten 890 mijë denarë
Më datë 21.04.2026, në ora 12:30, në Stacionin Policor të Prilepit, një i dënuar nga Institucioni Ndëshkues-Përmirësues – Burgu i Prilepit, ka denoncuar se është mashtruar nga personi me iniciale K.K. për një shumë prej 890.000 denarësh.
Sipas denoncimit, rreth dy muaj më parë, K.K. e ka vënë në lajthitje duke i premtuar se do ta ndihmonte në uljen e dënimit me burg, ndërsa në këmbim i ka kërkuar dhe i ka marrë paratë në disa raste.
Pasi i dënuari e ka kuptuar se ishte mashtruar, e ka raportuar rastin në polici.
Po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit.
