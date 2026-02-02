MASH: Studentët mund të aplikojnë për subvencione për ushqim deri më 5 shkurt
Studentët që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre për ushqim të subvencionuar studentor për vitin akademik 2025/2026 kanë ende disa ditë për të aplikuar, ka njoftuar Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH). Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve skadon më 5 shkurt 2026.
"E drejta për ushqim të subvencionuar studentor është e destinuar për studentët e studimeve të plota universitare me të ardhura mujore më të ulëta se paga minimale neto, si dhe për studentët e regjistruar në studime pasuniversitare dhe të integruara në universitetet shtetërore dhe private në vend", thonë nga MASH.
MASH thekson se studentët që plotësojnë kushtet dhe ende nuk kanë aplikuar mund të dorëzojnë një aplikim elektronikisht përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk.
Kushtet dhe kriteret për ushtrimin e kësaj të drejte janë publikuar në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë, në këtë link.
"Për mbështetje shtesë gjatë aplikimit, studentët mund të kontaktojnë në adresën e email-it subvencioniran.obrok@mon.gov.mk. Në të njëjtën kohë, studentët, të cilëve u është ndërprerë më parë e drejta për ushqim të subvencionuar, mund të aplikojnë përsëri, nëse konsiderojnë se i plotësojnë kushtet e përcaktuara, si dhe ata që nuk kanë aplikuar në afatet e mëparshme aktive", thonë nga MASH.