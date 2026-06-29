MASH: Në dy paraqitjet në qershor janë regjistruar gjithsej 15 705 nxënës në arsimin e mesëm
Në paraqitjen e dytë në qershor për regjistrim në shkollat e mesme të vitit shkollor 2026/2027 janë regjistruar gjithsej 15 705 nxënës. Siç kumtoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës, 11 171 nxënës janë regjistruar për mësim në gjuhën maqedonase; 4241 për mësim në gjuhën shqipe; 279 nxënës për mësim në gjuhën turke dhe 14 nxënës për mësim në gjuhën serbe.
Sipas llojit të arsimit, në dy paraqitjet janë regjistruar gjithsej: 4653 nxënës në arsim gjimnazial, 10 823 nxënës në arsim profesional. Në Akademinë sportive janë regjistruar 229 nxënës, ndërsa në arsimin artistik, qëndron në kutmesën e MASH-it, ende nuk ka përfunduar procesi i selektimit.
Paraqitja e dytë u bë më 23 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla më 24 qershor. Siç kumtoi MASH-i, në afatin e dytë në qershor janë paraqitur 2927 nxënës, prej të cilëve: 1457 nxënës për mësim në gjuhën maqedonase; 1369 nxënës për mësim në gjuhën shqipe dhe 101 nxënës për mësim në gjuhën turke.
Siç informoi paraprakisht MASH-i, në paraqitjen e parë për regjistrim në arsimin e mesëm, të kryer me aplikim elektronik prej 12 deri më 15 qershor u paraqitën 15 075, ndërsa u regjistruan 13 423 nxënës (pas selektimit të bërë në arsimin artistik).
Prej tyre 9839 nxënës për mësim në gjuhën maqedonase, 3357 për mësim në gjuhën shqipe, 213 për mësim në gjuhën turke dhe 14 nxënës për mësim në gjuhën serbe.