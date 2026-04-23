Marjan Cvetkovski u zgjodh drejtori i Radio Televizionit të Maqedonisë
Këshilli i Programeve të Radios dhe Televizionit të Maqedonisë informon publikun se, pas një procedure të zhvilluar në përputhje me Ligjin për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale dhe aktet nënligjore në fuqi, Zoran Ristoski është zgjedhur drejtor i Radio Televizionit të Maqedonisë.
Me këtë, shërbimi publik merr një drejtor të ri pas 15 vitesh. Drejtori i mëparshëm për 15 vitet e fundit ishte Marjan Cvetkovski.
Opozita tashmë e ka kritikuar Ristoskin për zgjedhjen e tij sepse ishte mik i kryeministrit Hristijan Mickoski që nga rinia e tij.
Në procedurë u shqyrtuan gjithsej gjashtë kandidatura të paraqitura. Votimi u zhvillua në parimin e anonimitetit - programet, siç thuhet, u paraqitën sipas një kodi, pa u vënë re identiteti i kandidatëve.
"Pas përcaktimit të programit më të vlerësuar, u hap zarfi me identitetin e kandidatit, pas së cilës u kontrollua përmbushja e kërkesave ligjore dhe plotësia e dokumentacionit të paraqitur.
Në këtë drejtim, Këshilli i Programit thekson se bazohet ekskluzivisht në cilësinë e programit të ofruar dhe përmbushjen e kritereve ligjore.
Procesi ishte plotësisht transparent dhe u zhvillua në përputhje me të gjitha standardet ligjore dhe institucionale, me qëllim sigurimin e një përzgjedhjeje legjitime dhe të besueshme të pozicionit drejtues në shërbimin publik", njoftoi Këshilli i Programit./Telegrafi/