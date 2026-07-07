Marine Le Pen mund të kandidojë për presidente të Francës pas vendimit të gjykatës
Liderja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, do të jetë në gjendje të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të Francës vitin e ardhshëm, megjithëse përfshirja e saj mbeti në dyshim të martën pasi një gjykatë apeli në Paris mbështeti dënimin e saj për keqpërdorim të fondeve të Bashkimit Evropian.
Gjykata ia shkurtoi ndalimin për të kandiduar për poste të zgjedhura, duke i hapur mundësinë të kandidojë.
Megjithatë, vendosi që ajo duhet të mbajë një byzylyk elektronik në kyçin e këmbës për një vit, duke e bërë fushatën të vështirë si nga ana logjistike ashtu edhe nga ajo politike.
Vetë Le Pen dukej se e përjashtonte një kandidim nëse detyrohej të mbante një byzylyk.
“Nëse më lejohet të jem kandidate, por praktikisht më pengohet të bëj fushatë lirisht, atëherë e kuptoni që kjo nuk do të ishte e mundur”, tha ajo në një intervistë javën e kaluar.
Le Pen, 57 vjeç, e cila ka kandiduar tri herë për presidente në Francë, iu ndalua të mbante poste publike për pesë vjet në mars të vitit të kaluar, pasi një gjykatë e shpalli fajtore për përvetësim të 1.4 milion eurove (1.6 milion dollarë) nga paratë e Parlamentit Evropian për të punësuar dy anëtarë të lartë të partisë së saj, të njohur atëherë si Fronti Kombëtar, si asistentë parlamentarë.
Ligjvënësve të BE-së u ofrohen fonde për të mbuluar shpenzimet dhe pagat e asistentëve parlamentarë, por nuk lejohen t'i përdorin ato për aktivitete partiake.
Hetuesit thanë se më vonë zbuluan se këto punësime të bëra midis viteve 2004 dhe 2016 nuk ishin raste të izoluara, por pjesë e një sistemi më të gjerë "punësh të rreme".
Le Pen, e cila u rendit e dyta pas Presidentit Emmanuel Macron në vitin 2017 dhe përsëri në vitin 2022, u dënua me katër vjet burg, dy prej të cilave u pezulluan dhe u dënuan me një gjobë prej 100,000 eurosh.
Ajo u lejua të vuante dy të tjerat në arrest shtëpiak me një byzylyk elektronik.
Partia e saj u gjobit gjithashtu me 2 milionë euro, gjysma e të cilave u pezullua. /Telegrafi/