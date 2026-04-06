Marina e Iranit refuzon kërkesën e Trump për të hapur Ngushticën e Hormuzit
Duket se Irani ka hedhur poshtë kategorikisht kërkesat e Donald Trump për të hapur Ngushticën e Hormuzit, pasi presidenti amerikan lëshoi një kërcënim të mbushur me fjalë të ashpra për përshkallëzimin e sulmeve.
Një llogari që i atribuohet marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), tha në një postim në X: "Ngushtica e Hormuzit nuk do të kthehet kurrë në gjendjen e saj të mëparshme, veçanërisht për Amerikën dhe Izraelin”.
"Marina e IRGC është në proces të përfundimit të përgatitjeve operacionale për Planin e Shpallur të zyrtarëve të Iranit për rendin e ri në Gjirin Persik".
Deklarata duket se i referohet një plani të miratuar nga parlamenti i Iranit për të ngarkuar disa anije - së bashku me ndalimin e anijeve amerikane dhe izraelite - nga kalimi nëpër ngushticë, sipas raporteve të mediave lokale.
Lloyd's List Intelligence tha se Irani tashmë po operonte atë që e quajti një regjim 'kabinash pagese', duke shtuar se disa firma transporti kishin bërë tashmë pagesa në monedhën kineze.
Analistët kanë sugjeruar gjithashtu se Irani nuk ka gjasa ta hapë ngushticën së shpejti, sepse është e vetmja levë e vërtetë që ka mbi SHBA-në.
Irani ka 'armë për telashe masive'
Ali Vaez, drejtor i Projektit të Iranit në Grupin Ndërkombëtar të Krizave, një organizatë për parandalimin e konflikteve, i tha Reuters se Irani e kupton që bllokimi në ngushticë "është shumë më i fuqishëm se edhe një armë bërthamore".
"Në përpjekje për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i një arme shkatërrimi masiv, SHBA-të i dhanë Iranit një armë për telashe masive", shtoi ai.
Ekspertët i kanë thënë Reuters se çdo operacion ushtarak për të rihapur rrugën ujore, e cila ndan Iranin dhe Omanin, përfshin rreziqe të konsiderueshme.
Ngushtica është 21 milje (33 km) e gjerë në pikën e saj më të ngushtë, por vetë korsia e transportit detar është vetëm 2 milje (3 km) e gjerë për anijet që udhëtojnë në të dy drejtimet, duke i bërë anijet dhe trupat objektiva të lehtë. /Telegrafi/