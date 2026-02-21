Man Utd nxitet të nënshkruajë me yllin e Chelseat, i cili mund të luajë tri pozicione të ndryshme
Ish-trajneri i Manchester United, Rene Meulensteen, i ka bërë thirrje ish-klubit të tij të marrë në konsideratë nënshkrimin e mbrojtësit të Chelseat, Jorrel Hato, duke e përshkruar 19-vjeçarin si një lojtar me potencial të konsiderueshëm të pashfrytëzuar, i cili mund të përfitonte nga një fillim i ri.
Hato iu bashkua Chelseat nga Ajax për një marrëveshje prej mbi 40 milionë euro verën e kaluar, por ka pasur vështirësi në luajtjen e minutave të rregullta, duke qenë titullar vetëm në tre ndeshje të Ligës Premier këtë sezon pavarësisht shkathtësisë së tij në rolin e mbrojtësit të majtë, qendrës dhe mesfushës mbrojtëse.
Meulensteen, duke folur për BetGoat, shprehu zhgënjim për mundësitë e kufizuara të Hatos në Stamford Bridge, duke vënë në dukje cilësitë e spikatura të reprezentuesit holandez që nga koha e tij te Ajax, ku ai u bë kapiteni më i ri në historinë e klubit.
“Është një transferim zhgënjyes për Jorrel Haton, sepse ai ishte absolutisht i jashtëzakonshëm për Ajaxin në atë kohë”, ka thënë fillimisht Meulensteen.
“Ai është gjithashtu i gjithanshëm, mund të luajë si mbrojtës i majtë, qendërmbrojtës ose si numër gjashtë”.
“Ai është teknikisht shumë, shumë i mirë. Kjo nuk e ndihmon karrierën e tij, kështu që nuk do të më habiste nëse ai po kërkon një transferim huazimi ose një sfidë tjetër diku tjetër”, përfundoi trajneri. /Telegrafi/