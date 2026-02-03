Man Utd njofton largimin e një lojtari pak orë pas mbylljes së afatit kalimtar të transferimeve
Manchester United ka konfirmuar se edhe një tjetër lojtar është larguar nga klubi pas mbylljes së afatit kalimtar dimëror.
Katër javë me radhë thashetheme për transferime përfunduan të hënën në mbrëmje, kur u mbyll zyrtarisht afati kalimtar dimëror i vitit 2026.
Edhe pse ky afat ishte relativisht i qetë për shumicën e klubeve, disa skuadra angleze ishin mjaft aktive gjatë muajit janar, me Manchester Cityn, Tottenhamin dhe Crystal Palace që realizuan disa marrëveshje.
Ndërkohë, Manchester United ishte ndër klubet që vendosën të mos transferonin asnjë lojtar gjatë afatit dimëror, teksa klubi po përshtatet me realitetin e ri pas shkarkimit të ish-trajnerit Ruben Amorim.
Megjithatë, kjo nuk e pengoi klubin që të lejonte largimin e disa lojtarëve, pasi ka konfirmuar se edhe një tjetër futbollist është larguar nga United pas mbylljes së afatit kalimtar.
Afati kalimtar dimëror u mbyll zyrtarisht të hënën, por 14 orë më vonë, United publikoi një njoftim duke bërë të ditur se Sekou Kone është larguar nga klubi në formë huazimi deri në fund të sezonit.
Në pritje të miratimit ndërkombëtar, mesfushori i ri do t’i bashkohet skuadrës së Superligës së Zvicrës, Lausanne-Sport, me synimin që të ketë minuta të rregullta në ekipin e parë.
Lausanne aktualisht renditet në vendin e shtatë në tabelën me 12 skuadra, pas 22 ndeshjesh të zhvilluara, ndërsa Manchester United shpreson që Kone të ndihmojë ekipin zviceran të largohet nga pesë vendet e fundit, të cilat do të duhet të garojnë në raundin e mbijetesës.
20-vjeçari mund të paraqitet gjithashtu në ndeshjen e “play-off”-it të Ligës së Konferencës të Lausanne-Sport kundër Sigma Olomouc.
Mesfushori i talentuar, përfaqësues i moshave të reja të Malit, ende nuk ka debutuar me ekipin e parë të Manchester United, por sezonin e kaluar ishte i përfshirë në bankinë në tri ndeshje të Ligës Premier./Telegrafi/