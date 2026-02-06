Man Utd 'i kujdesshëm' në lidhje me emërimin e përhershëm të Carrick për dy arsye
Manchester United po tregohet i kujdesshëm në zgjedhjen e trajnerit të ardhshëm, edhe pse Michael Carrick ka pasur një nisje shumë të mirë si trajner i përkohshëm.
Carrick ka regjistruar pesë fitore në gjashtë ndeshje gjatë dy periudhave të tij në krye të skuadrës, duke e rikthyer United në garën për një vend në top katërshe.
Megjithatë, drejtuesit e klubit janë të vendosur të ndjekin një proces të plotë dhe të strukturuar rekrutimi përpara se të marrin një vendim përfundimtar.
Burime pranë klubit bëjnë të ditur se United dëshiron të shmangë përsëritjen e gabimeve të së kaluarës, ku disa vendime janë marrë me nxitim dhe pa analizë të thelluar.
Pikërisht kjo është një nga arsyet kryesore pse klubi nuk po nxiton drejt një emërimi të përhershëm.
Një tjetër faktor është fakti se disa trajnerë të njohur pritet të jenë të disponueshëm më vonë gjatë vitit, ndërsa opsionet nga përfaqësueset kombëtare mbeten të ndërlikuara për shkak të afrimit të Kupës së Botës.
Nga ana e tij, Michael Carrick mbetet i qetë përballë pasigurisë dhe i përqendruar te rezultatet në fushë, ndërsa Manchester United vazhdon të vendosë stabilitetin afatgjatë mbi emocionet afatshkurtra. /Telegrafi/