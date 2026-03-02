Malisheva prezanton mbrojtësin me përvojë ndërkombëtare, danezin Andreas Skovgaard
FC Malisheva ka zyrtarizuar afrimin e qendërmbrojtësit danez Andreas Skovgaard, duke forcuar repartin defanziv për pjesën e mbetur të sezonit.
Klubi nga Malisheva e ka prezantuar futbollistin si një përforcim me përvojë të konsiderueshme ndërkombëtare, pasi Skovgaard ka ndërtuar karrierë në disa kampionate evropiane, përfshirë elitën e futbollit danez, holandez, polak dhe norvegjez.
Gjatë karrierës së tij, 27-vjeçari ka qenë pjesë e skuadrave si FC Nordsjælland, SC Heerenveen, Orebro SK, SK Brann, Stabæk Fotball, Universitatea Craiova dhe Bryne FK.
Me afrimin e tij, FC Malisheva synon t’i japë edhe më shumë përvojë, stabilitet dhe siguri mbrojtjes, në kuadër të objektivave të klubit për vazhdimin e sezonit.
Transferimi i Skovgaard konsiderohet një tjetër hap i rëndësishëm në procesin e forcimit të skuadrës dhe në ambiciet e klubit për të arritur synimet e vendosura.
Klubi i ka uruar mirëseardhje dhe suksese futbollistit danez në aventurën e re në Superligën e Kosovës. /Telegrafi/