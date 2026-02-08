Malisheva dhe Prishtina e Re takohen në Liman Gegaj, formacionet zyrtare
Malisheva është nikoqire e Prishtinës së Re takohen në Liman Gegaj në kuadër të xhiros së 19-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva të kundërta, me vendasit që duan daljen në Evropë derisa mysafirët mbijetesën.
Si vendasit ashtu edhe mysafirët kërkojnë vetëm tre pikët dha na pret një ndeshje spektakolare në Liman Gegaj.
Formacionet zyrtare:
Malisheva: Avdyli, Pira, Kryeziu, Vitija, Xhaka, Bajraktari, Nafiu, Brruti, Xhylani, Diatta, Ibishi.
Pristhina e Re: Smakiqi, Nya-Vedji, PRekazi, Prençi, Zekolli, Dadet, Doukoure, Mekic, Kadriu, Berisha, Gomes.
