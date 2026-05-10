Llapi dhe Dukagjini ndahen në paqe, pa fitues në Podujevë
Nuk ka sjell fitues dueli mes Llapit dhe Dukagjinit që është mbyllur baras 0-0.
Dy skuadrat që po luftojnë për mbijetesë nuk kanë arritur fitoren e shumë kërkuar përkundër shumë rasteve që kishin.
Ramadani, Aliu e Hasani krijuan raste të mira për vendasit, por pa sukses.
Në anën tjetër Isufi, Pefqeli e Mërlaku për mysafirët kishin disa mundësi, por Coric ishte në vend.
Llapi vazhdon të mbetet në pozitën e tetë me 40 pikë, derisa Dukagjini është e shtata me 42 sosh. /Telegrafi/