Mali i Zi heq regjimin pa viza për rusët
Mali i Zi ka vendosur t’i japë fund regjimit të udhëtimit pa viza për qytetarët e Rusisë, duke bërë që nga 1 tetori shtetasit rusë të kenë nevojë për vizë për të hyrë në këtë vend.
Sipas medias malazeze DAN, përveç Rusisë, vendimi prek edhe qytetarët e Bjellorusisë dhe Perusë, të cilët gjithashtu nuk do të mund të udhëtojnë më pa viza drejt Malit të Zi.
Me këtë vendim përfundon një periudhë gati 18-vjeçare e lëvizjes pa viza mes Rusisë dhe Malit të Zi, një regjim që ka lehtësuar ndjeshëm ardhjen e turistëve rusë dhe ka bërë që Mali i Zi të jetë një nga destinacionet më të frekuentuara nga vizitorët nga Rusia në Ballkan.
Ndryshimi vjen në kuadër të përpjekjeve të Malit të Zi për të harmonizuar politikën e tij të vizave me standardet e Bashkimit Evropian, si pjesë e procesit të integrimit evropian të vendit.
Për vite me radhë, turistët rusë kanë përbërë një pjesë të rëndësishme të sektorit turistik malazez, veçanërisht gjatë sezonit veror. Heqja e regjimit pa viza pritet të ndikojë në mënyrën e udhëtimit të qytetarëve rusë, të cilët tani do të duhet të përmbushin procedura shtesë për marrjen e vizave.
Vendimi gjithashtu shënon mbylljen e një prej kanaleve më të lehta të hyrjes së turistëve rusë në Evropë, pasi Mali i Zi për një kohë të gjatë ka qenë një nga destinacionet ku ata mund të udhëtonin me më pak kufizime. /Telegrafi/