Makina legjendare e Ayrton Senna del në ankand, pritet të shitet mbi 12 milionë dollarë
Një makinë e Formula 1 e drejtuar drejt fitores nga legjenda braziliane Ayrton Senna do të dalë në ankand në mars.
Dhe ajo pritet të bëhet modeli më i shtrenjtë i markës Lotus Cars i shitur ndonjëherë.
Bëhet fjalë për Lotus 98T të vitit 1986, me ngjyrat ikonike të John Player Special, që përfaqëson epokën ekstreme të motorëve turbo në F1.
Shtëpia e ankandeve RM Sotheby's vlerëson se makina mund të arrijë deri në rreth 12 milionë dollarë amerikanë (afërsisht 11 milionë euro).
Modeli u ndërtua për kampionatin botëror të vitit 1986 dhe përdorte një motor V6 turbo 1.5-litërsh nga Renault, me fuqi që në kualifikime i afrohej 895 kW.
Me këtë shasi, Senna siguroi dy fitore, pesë pole position dhe tre podiume të tjera gjatë sezonit.
Pas këtij viti, ai u transferua te McLaren, ku konsolidoi statusin e tij si një nga pilotët më të mëdhenj në historinë e Formula 1. /Telegrafi/