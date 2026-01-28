Makina e larjes do të qëndrojë e pastër për muaj me një veprim të thjeshtë pas çdo larjeje
Makina e larjes shpesh është një nga pajisjet më të përdorura në shtëpi, duke funksionuar çdo ditë, por shumë njerëz nuk e dinë se ajo mund të bëhet një vend i favorshëm për baktere dhe myk.
Shpesh ekspozohet ndaj lagështisë dhe nuk pastrohet rregullisht, gjë që krijon kushte ideale për rritjen e mykut.
Myku zhvillohet më lehtë në vende të lagura ku ka mbetje detergjenti, dhe nëse nuk pastrohet, mund të shkaktojë që makina të prishet më shpejt dhe të krijojë një lloj llumë që përhapet në rrobat tuaja.
Sipas Ian Palmer-Smith, ekspert në fushën e hidraulikës nga Domestic and General, parandalimi i mykut në makinën e larjes është shumë i thjeshtë. Ai thotë:
“Mbledhja e detergjentit në sirtar formon një shtresë që tërheq mykun. Thjesht fshijeni sirtarin pas çdo larjeje para se të krijohet myk”.
Pas çdo larjeje, sirtari i detergjentit zakonisht mbetet i lagur, i ngrohtë dhe me mbetje të zbutësit të rrobave, një kombinim perfekt për mykun. Bakteret dhe myku mund të krijojnë një lloj llumi të trashë dhe të rrëshqitshëm, i cili do të kthehet në makinën e larjes në çdo herë që lani rrobat. Kjo jo vetëm që e bën më të vështirë pastrimin, por gjithashtu ndikon që rrobat të kenë erë të keqe pavarësisht sa herë i lani.
Një mënyrë e thjeshtë për të mbajtur makinën të pastër është të fshini mbetjet e detergjentit pas çdo përdorimi. Mjafton të hapni sirtarin, ta pastroni me një leckë të pastër dhe ta lini të hapur që të thahet. Ky proces zakonisht merr vetëm rreth 30 sekonda, por mund të zgjasë më shumë nëse ka mbetje ose njolla të vështira për t’u larguar.
Nëse sirtari ka shumë mbetje, mund ta hiqni nga makina, ta lani me ujë të nxehtë dhe ta shkundni pak për të hequr ujin e tepërt. Pastaj vendoseni përsëri në vendin e vet. Në këtë mënyrë, makina do të mbetet e pastër dhe pa myk për një kohë të gjatë pa pastrime të thella.
Makina e larjes përfiton gjithashtu nëse lini derën hapur pas çdo larjeje, bëni herë pas here një larje të nxehtë për të vrarë bakteret dhe nuk e mbushni me shumë rroba njëherësh. Ian shpjegon:
“Kur mbushni kazanin me rroba deri në skaj, uji nuk arrin tek të gjitha rrobat, prandaj ato nuk pastrohen dhe mbeten të ndyra. Për më tepër, rrobat nuk lahen siç duhet”.