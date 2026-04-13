Magyar akuzon ministrin e Jashtëm në largim për shkatërrimin e dokumenteve konfidenciale
Kryeministri i zgjedhur i Hungarisë, Péter Magyar, akuzoi Ministrin e Jashtëm në largim, Péter Szijjártó, për shkatërrimin e dokumenteve konfidenciale.
Magyari i bëri këto komente në një konferencë ndërkombëtare për shtyp në Budapest, një ditë pasi ai dhe partia e tij Tisza siguruan një fitore dërrmuese zgjedhore, duke fituar një shumicë prej dy të tretash në parlamentin hungarez, transmeton Telegrafi.
Gjatë fushatës zgjedhore, Szijjártó është akuzuar për mbajtjen e lidhjeve të ngushta me homologun e tij rus Sergey Lavrov dhe për ofrimin e ndihmës së Hungarisë për të hequr individët rusë nga lista e sanksioneve të BE-së.
Magjari mori një shënim gjatë konferencës për shtyp, të cilin e ndau menjëherë me gazetarët.
"Sapo mora informacionin, do ta ndaj me ju. Shumë njerëz menduan se Ministri i Jashtëm hungarez, Péter Szijjártó, ishte zhdukur, pasi nuk mund të shihej dje gjatë fjalimit të fitores së Viktor Orbán", tha Magyar.
"Sot në orën 10 të mëngjesit ai u paraqit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe që atëherë, ai dhe kolegët e tij më të drejtpërdrejtë kanë shkatërruar dokumente që lidhen me materialet e sanksioneve", shtoi ai.
Magyari shtoi se informacioni vjen nga burime të brendshme nga ministria, ku shumë zyrtarë po ndihmojnë në mënyrë aktive Partinë e tij Tisza.
"Kjo është ajo që po ndodh në Hungari tani. Ne e dimë prej ditësh se shkatërrimi i dokumenteve ka filluar, jo vetëm në ministri, por edhe në institucione të tjera të lidhura me elitat e Orbán-it", tha Magyar. /Telegrafi/