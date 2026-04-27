Madonna mahnit Hollywood-in me korse rozë dhe vello dantelle në lansimin e “Confessions II”
Madonna ka tërhequr vëmendjen në Hollywood-in Perëndimor gjatë festës së lansimit të albumit të saj “Confessions II”, ku u shfaq me një korse rozë dhe vello me dantella.
Këngëtarja 67-vjeçare u shoqërua nga i dashuri i saj, Akeem Morris, 29 vjeç, në eventin e mbajtur në The Abbey, ku morën pjesë edhe emra të njohur si Lily Allen dhe Bebe Rexha.
Madonna theksoi stilin e saj karakteristik me një kombinim korseje, fundi me pala, geta rrjetë, çizme të zeza me taka dhe syze dielli, ndërsa Akeem zgjodhi një pamje më të thjeshtë me tuta sportive, shkruan DailyMail.
Pas eventit, ajo promovoi edhe një edicion ekskluziv të albumit në rrjetet sociale, duke paralajmëruar publikimin e “Confessions II” më 3 korrik, si vazhdim i projektit të saj ikonë “Confessions on a Dance Floor”.
Albumi i ri vjen si rikthimi i saj i parë muzikor që nga “Madame X” në vitin 2019, ndërsa Madonna ka konfirmuar se ka punuar intensivisht në studio dhe po e përgatit me shumë emocion këtë projekt të ri. /Telegrafi/