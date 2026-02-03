Macron thotë se puna teknike po vazhdon për të rifilluar bisedimet me Putinin mbi luftën në Ukrainë
Presidenti francez Emmanuel Macron sinjalizoi të martën se ishte gati të rifillonte dialogun me homologun e tij rus Vladimir Putin.
Duke folur gjatë një vizite në Francën lindore, Macron tha se kontaktet po vazhdonin në "nivel teknik", transmeton Telegrafi.
Ai tha se procesi po kryhej "në transparencë dhe në konsultim" me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, por nuk dha një afat kohor.
Macron gjithashtu dënoi sulmet e fundit të Rusisë ndaj infrastrukturës ukrainase, duke i përshkruar ato si "të patolerueshme".
Të martën, forcat ruse kryen sulme në shkallë të gjerë në rrjetin elektrik të Ukrainës mes temperaturave të ulëta në të gjithë vendin. Sulmet nuk tregojnë "një gatishmëri të vërtetë për të negociuar për paqe", tha Macron.
Që kur Rusia nisi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës pothuajse katër vjet më parë, shumica e udhëheqësve evropianë kanë zgjedhur ta mbajnë Putinin larg njëri-tjetrit.
Por afrimi i fundit midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe udhëheqësit rus ka rindezur debatin në kryeqytetet evropiane, të cilat ndihen të lënë mënjanë në bisedimet e paqes.
Në fillim të janarit, kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha se "ka ardhur koha që Evropa të flasë edhe me Rusinë", duke kërkuar emërimin e një "të dërguari special" evropian për të folur me një zë të vetëm.
Në të kundërt, kancelari gjerman Friedrich Merz përsëriti kundërshtimin e tij ndaj rihapjes së kanaleve diplomatike me Putinin, duke përmendur "kërkesat maksimaliste" të presidentit rus".
Dhjetorin e kaluar, Macron tha se "do të ishte përsëri e dobishme të fliste me Vladimir Putinin", një deklaratë e mirëpritur nga Kremlini në atë kohë.
Por ai u përball me kritika të ashpra për mbajtjen e bisedimeve në muajt pas pushtimit të Rusisë në shkurt 2022, përpara se të ndërpriste gradualisht kontaktet dhe të ashpërsonte qëndrimin e tij.
Macron dhe Putin folën për herë të fundit në korrik, duke zhvilluar një telefonatë gati dy-orëshe që u përqendrua në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme. Ishte komunikimi i tyre i parë i drejtpërdrejtë në pothuajse tre vjet.
Kontakti i tyre i mëparshëm, në shtator 2022, kishte të bënte me termocentralin bërthamor Zaporizhzhia të pushtuar nga Rusia. /Telegrafi/