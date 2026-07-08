Macron nuk e prish rutinën, del për vrapim në mëngjes në Ankara
Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ndodhet në Ankara për Samitin e NATO-s, vrapoi përgjatë rrugës Iran Avenue dhe parkut Segmenler në orët e mëngjesit para programit zyrtar.
Macron shoqërohej nga ekipi i tij i sigurisë dhe gjatë vrapimit, parku Segmenler u mbyll përkohësisht për publikun, me masa të gjera sigurie të zbatuara në zonë, transmeton Telegrafi.
Macron, i cili ndodhet në Ankara për Samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s, bëri ushtrimet e tij të mëngjesit në kryeqytet para programit të tij zyrtar.
Ai doli nga hoteli i tij në mëngjes, filloi të vraponte në Iran Avenue me grupin që e shoqëronte.
Pas përfundimit të vrapimit të tij, Macron u largua nga zona për të marrë pjesë në programin zyrtar në kuadër të Samitit të NATO-s.
Presidenti francez Emmanuel Macron mbërriti mbrëmë në Ankara për të marrë pjesë në Samitin e 36-të të NATO-s të dhe u prit në Aeroportin Esenboğa nga Ministri i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore, Vedat Isikhan.
Pasi mori pjesë në pritjen e dhënë nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdogan në kompleksin presidencial për nder të udhëheqësve dhe bashkëshorteve të tyre në mbrëmje, shkoi në hotelin ku do të qëndronte. /Telegrafi/