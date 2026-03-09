MacBook Ultra me ekran me prekje dhe çip M6 vjen këtë vit
Apple pritet të lansojë modele të reja MacBook Pro më vonë këtë vit, të cilat do të kenë një ekran OLED me prekje dhe çipa të serisë M6.
Fillimisht pritej që linja e ardhshme të zëvendësonte modelet M5 Pro dhe M5 Max MacBook Pro të lansuara së fundmi, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, sipas Mark Gurman të Bloomberg, kjo mund të mos jetë e vërtetë. Gurman sugjeron që MacBook-u i ardhshëm mund të mbajë emrin Ultra dhe të jetë mbi MacBook-ët M5 Pro dhe M5 Max.
Ndërsa Gurman nuk është i sigurt nëse Apple do ta përqafojë markën Ultra apo do të qëndrojë me emrin tradicional Pro, laptopi i ardhshëm pritet të vijë me një çmim më të lartë.
Sipas analistit, MacBook-ët e rinj me ekran me prekje OLED mund të shohin rritje çmimesh deri në 20%.
Gurman shton se Apple po planifikon të zgjerojë linjën e saj me opsione në kategori të ndryshme çmimesh.
Kompania kohët e fundit prezantoi MacBook Neo më të përballueshëm me një çmim fillestar prej 599 dollarësh, dhe një strategji e ngjashme me nivele mund të shtrihet edhe në ofertat e saj të MacBook-ëve të nivelit më të lartë.
MacBook-ët e rinj OLED me ekrane me prekje thuhet se do të lansohen në tremujorin e katërt të vitit 2026. /Telegrafi/