LVV mirëpret masën e Kushtetueses: Presim anulimin e shpërndarjes së Kuvendit
Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, ka mirëpritur vendimin e Gjykata Kushtetuese e Kosovës për vendosjen e masës së përkohshme ndaj dekretit të presidentes për shpërndarjen e Kuvendit.
Përmes një reagimi në Facebook, Nagavci tha se beson që kërkesa e paraqitur nga deputetët e kësaj partie është e drejtë dhe e mbështetur në argumente kushtetuese, ndërsa pret një trajtim profesional nga Gjykata.
Ajo theksoi se në kërkesën e dorëzuar në Kushtetuese është kërkuar që të anulohet dekreti i presidentes për shpërndarjen e Legjislaturës së Dhjetë të Kuvendit.
“Presim që Gjykata të nxjerrë aktgjykim me të cilin të anulojë Dekretin nr. 24/2026, të datës 06.03.2026, të presidentes për shpërndarjen e Legjislaturës së Dhjetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës”, ka shkruar Nagavci.
Sipas saj, një tjetër kërkesë është që Gjykata të urdhërojë deputetët e Kuvendit që të vazhdojnë përpjekjet për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së re brenda afatit kushtetues prej 60 ditësh nga nxjerrja e aktgjykimit.
Nagavci vlerësoi se vendimi i Gjykata Kushtetuese e Kosovës është thelbësor për respektimin e rendit kushtetues, funksionimin demokratik të institucioneve dhe garantimin e stabilitetit institucional në vend./Telegrafi/