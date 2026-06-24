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Michel Kuka Mboladinga, i njohur në gjithë botën si “Lumumba”, më në fund ka përjetuar Kupën e Botës nga tribunat, duke u kthyer menjëherë në një nga figurat më të dashura të tifozëve.

Tifozi simbol i DR Kongos ndoqi ndeshjen ndaj Kolumbisë, pasi kishte humbur debutimin kundër Portugalisë për shkak të një izolimi të përkohshëm të kërkuar nga autoritetet amerikane si pjesë e protokolleve shëndetësore të hyrjes në vend.

Pas përfundimit të procedurave dhe kontrolleve, Lumumba iu bashkua më në fund delegacionit kongolez. Prania e tij në stadium u bë menjëherë virale, pasi dhjetëra tifozë e njohën në tribuna dhe kërkuan foto e selfie gjatë pushimit të ndeshjes.


Ai u shndërrua në një atraksion të vërtetë të spektaklit, duke tërhequr vëmendjen njësoj si vetë lojtarët në fushë.

Kush është “Lumumba”?

Michel Kuka Mboladinga është një nga figurat më ikonike të tifozerisë kongoleze. Nofka e tij është një homazh për Patrice Lumumba, figurën historike të pavarësisë së Kongos dhe simbol i dinjitetit kombëtar.

Pozat e tij karakteristike, që imitojnë statujën e Lumumbas në Kinshasa, e kanë kthyer atë në një simbol të njohur të pasionit afrikan për futbollin dhe në një figurë të dashur të Kupës së Botës 2026.


Ai ishte bërë i famshëm në Kupën e Kombeve të Afirkës vitin që shkoi, ku Kongo luajti deri në çerekfinale. /Telegrafi/

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