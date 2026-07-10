Lumbardh Dellova zyrtarizohet si lojtari më i ri i klubit turk
Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Lumbardh Dellova, ka nisur një aventurë të re në karrierën e tij, duke u transferuar te skuadra turke Amedspor.
Klubi turk ka siguruar shërbimet e 27-vjeçarit nga CSKA Sofia, ndërsa palët kanë nënshkruar një kontratë me vlefshmëri trevjeçare.
Dellova largohet nga futbolli bullgar pas dy sezonesh të kaluara me fanellën e CSKA Sofias, ku u paraqit rregullisht dhe u shndërrua në një nga mbrojtësit më të besueshëm të skuadrës.
Te Amedspor, reprezentuesi kosovar do të ketë mundësinë të punojë nën drejtimin e trajnerit Besnik Hasi, ndërsa pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të repartit defensiv të skuadrës.
Klubi nga Turqia do të garojë në Superligën turke në sezonin 2026/27, pasi siguroi promovimin në elitën e futbollit turk.
Dellova nuk do të jetë i vetmi futbollist kosovar në Amedspor.
Në këtë skuadër aktivizohen edhe Ermal Krasniqi dhe Florent Hasani, duke e bërë klubin një nga ekipet me përfaqësimin më të madh të futbollistëve nga Kosova në kampionatin turk.
Para aventurës në Bullgari, Dellova ishte pjesë e Ballkanit, Prishtinës, Hajdukut të Splitit dhe Lirisë, ndërsa me Kombëtaren e Kosovës ka regjistruar 23 paraqitje dhe ka realizuar tre gola./Telegrafi/