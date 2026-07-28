Gjykimi për Ibër-Lepencin: Eksperti forenzik paraqet gjetjet e analizës së ADN-së
Nga 51 prova të analizuara të ADN-së, shtatë prej tyre kanë qenë prova të marra në kanalin e Ibër-Lepencit.
Nga vendi i shpërthimit janë marrë si prova: një litar, material tekstili pjesë e dorës së çantës pjesërisht e djegur dhe e lagur, një kapelë, një fitil kabllo ndezës me gjatësi rreth nëntë metra, një pjesë e patentit të çantës, një fitil tjetër ndezës kabllo që ka qenë më i shkurtër dhe një pjesë e çantës së zezë e shqyer.
E, këto prova në Gjykatën Themelore në Prishtinë u paraqitën nga biologu në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, Fatmir Ademi, i cili sot u pyet nga mbrojtja e të pandehurve.
Avokati Millosh Deloviq, i të akuzuarit Dragisha Viqentijeviq, pyeti nëse nga të gjitha provat ka pasur ndonjë përputhshmëri me të pandehurin Dragisha.
“Në mesin e këtyre shtatë provave që janë gjetur në vendin e ngjarjes, a keni vërtetuar ndonjë përputhshmëri me të pandehurin Dragisha?”, pyeti ai.
Ademi tha se nuk është gjetur. “Jo, nuk kemi gjetur”, tha ai.
Prokurori i Prokurorisë Speciale, Bekim Kodraliu, kërkoi vërtetimin e disa dëshmive.
“Në kuadër të ekzaminimit të dëshmive A1 me armën kallashnikov, si dhe mostrave Z37.8.A të marrë nga dëshmia Z378 dhe 85062662.1 e marrë nga zolla, janë gjetur dëshmi të ADN-së së S1 të pandehurit Jovan. A mund ta konfirmoni se kjo është e vërtetë?”, tha ai.
Dëshmitari tha se S1 është kontribues i ADN-së.
“Me përgjigje prej profileve të përziera të ADN-së, të cilët janë paraqitur në konkluzionin numër 5, në pjesën e dytë është përshkruar se S1 është kontribues i ADN-së”, tha ai.
Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Veseli Ismajli, e pyeti dëshmitarin për prova të tjera, përveç fitilit ndezës. Ademi tregoi të gjitha provat.
“Sipas dokumentacionit që ne kemi pranuar, nga vendi i shpërthimit kanë qenë dëshmia numër një litar, dëshmia material tekstili pjesë e dorës së çantës pjesërisht e djegur dhe e lagur, dëshmia një kapelë, dëshmia një fitil kabllo ndezës me gjatësi rreth nëntë metra, dëshmia një pjesë e patentit të çantës, dëshmia tjetër një fitil ndezës kabllo që ka qenë më i shkurtër dhe dëshmia një pjesë e çantës së zezë e shqyer”, tha ai.
Ismajli pyeti nëse është përjashtuar ndonjëri nga personat që kanë qenë pjesë e hetimeve.
“Nga ekzaminimi i provave të ADN-së, a është përjashtuar ndonjë nga personat që kanë qenë pjesë e hetimeve?”, pyeti Ismajli.
Në fund, Ademi tha se personat S1 dhe S3 nuk janë përjashtuar nga provat.
“Nga 50 dëshmi të analizuara, asnjëri nga personat S1 dhe S3 nuk janë përjashtuar”, tha ai.
Tre të akuzuarit për sulmin terrorist në kanalin e Ibër-Lepencit në Zubin Potok, Dragisha Viqentijeviq, Jovan Viqentijeviq dhe Igor Dimoviq, po përballen me akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, më 29 nëntor 2024, në fshatin Varagë të Komunës së Zubin Potokut, në pjesën e kanalit “Ibër-Lepenc”, të pandehurit Viqentijeviq, së bashku me disa persona të tjerë ende të panjohur, pas një marrëveshjeje paraprake, kanë vendosur eksploziv (rreth 20 kilogramë të llojit Trinitrotoluene – TNT) në brendësi të kanalit.
Vëllezërit Viqentijeviq akuzohen se lëndën shpërthyese e kanë aktivizuar përmes një çante, të cilën e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, ku si pasojë është dëmtuar rëndë struktura e betonit të kanalit “Ibër-Lepenc”, është shkaktuar ndërprerje e furnizimit me ujë të pijshëm, është rrezikuar prodhimi i energjisë elektrike dhe ndërmarrjes “Ibër-Lepenc” i është shkaktuar dëm në vlerë prej 376,774.70 eurosh.
Sipas aktakuzës, me këto veprime, të pandehurit Viqentijeviq kanë kryer veprën penale “Rrezikimi i rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve publike”, nga neni 122, në lidhje me veprën penale “Kryerja e veprës terroriste”. /KP/