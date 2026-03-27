Lumbardh Dellova nuk është i suspenduar, ka të drejtë loje ndaj Turqisë
Mbrojtësi Lumbardh Dellova pritet të luajë ndaj Turqisë pas disa keqkuptimeve që ndodhën të enjten mbrëma.
Dellova për Telegrafin pas ndeshjes deklaroi se do të mungojë ndaj turqve si pasojë e kartonëve të verdhë, megjithatë kjo ka qenë vetëm një keqkuptim.
Rregullat e UEFA-s konfirmojnë se kartonët e verdhë që marrin lojtarët në fazën e grupeve (në këtë rast kualifikueset e Botërorit) do të “fshihen” në play-off.
Kësisoj, Dellova pavarësisht që u ndëshkua me të verdhë në fitoren ndaj Sllovakisë nuk është i suspenduar për finalen e madhe ndaj Turqisë, të martën mbrëma në “Fadil Vokrri”.
Pra, thënë më thjeshtë vetëm në rast që përzgjedhësi Franco Foda vendosë të mos e startojë yllin e CSKA Sofias ose nëse ndodhë më e keqja, pra ndonjë lëndim në këto stërvitje – atëherë Dellova do të jetë në fushën e gjelbër.
Kosova nuk pritet të ketë ndonjë mungesë në sfidën më të rëndësishme në histori, ku me një fitore do ta siguronin pjesëmarrjen në kompeticionin më madhor, pra Kupën e Botës./Telegrafi/