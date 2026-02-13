Luka Modric e shpëton AC Milanin, fiton me mund ndaj Pisas
AC Milani ka marrë një fitore të madhe në udhëtim te Pisa, në kuadër të xhiros së 25-të në Serie A.
“Rossonerët” arkëtuan pikët e plota falë triumfit 1-2, sfidë që doli mjaftë e baraspeshuar.
Ruben Loftus-Cheek shënoi nga afërsia me kokë pas harkimit të Athekame për të kaluar Milanin në epërsi (39’).
Niclas Fullkrag pastaj shënoi por që VAR-i ia anuloi golin për pozitë jashtë loje.
I njëjti pastaj nuk shfrytëzoi rastin e artë për të realizuar nga penalltia (56’).
Pisa arriti të kthehet në lojë falë Felipe Loyola që u gjend në vendin e duhur për të shënuar në portën e zbrazur (71’).
Sidoqoftë, heroi i Milanit ishte Luka Modric që pas një aksioni të shpejtë nuk gaboi përballë portierit vendas (85’).
Luka Modrić gives Milan the lead once more! 👏#PisaMilan 1-2 pic.twitter.com/ll0RkoEMTl
— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 13, 2026
Situata për mysafirët më vonë u përkeqësua kur Adrien Rabiot u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë, por arritën ta ruanin rezultatin.
Kësisoj, Milani ngjitët në pozitën e dytë me 53 pikë ndërsa Pisa në fund me 15 sosh./Telegrafi