"Luj Hajt", Altin Hajzeri i sjell verës ritëm dhe atmosferë me këngën e re
Altin Hajzeri ka sjellë projektin e tij më të ri muzikor, të titulluar "Luj Hajt".
Bëhet fjalë për një këngë ritmike dhe plot energji, e realizuar për të krijuar atmosferë në festa dhe mbrëmje muzikore.
Me një melodi dinamike dhe interpretimin karakteristik të Altinit, "Luj Hajt" do të jetë këngë që do të dëgjohet shumë gjatë kësaj vere.
- YouTube www.youtube.com
Me këtë projekt, Altini vazhdon të pasurojë karrierën e tij artistike dhe na e bën me dije se qëndron aktiv në skenën muzikore shqiptare.
"Luj Hajt" vjen pas baladës emocionale “Perhajr Dasma” dhe tashmë është e disponueshme në YouTube. /Telegrafi/
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