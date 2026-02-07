LSM të martën do ta bllokojë Kuvendin, kërkohet rritja e pagës minimale në 600 euro
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë të martën do ta bllokojë Kuvendin, pasi sipas tyre deputetët gjatë gjithë vitit kanë heshtur për propozimin e LSM-së për rritjen e pagës minimale dhe për rritjen e të gjitha pagave të tjera.
LSM kërkon që paga minimale menjëherë të rritet në 600 euro, ndërsa pagat e tjera të rriten së paku për 6.000 denarë.
“Deputetët janë të shurdhër ndaj kërkesave të punëtorëve për rritje pagash, ndërsa nga punëtorët kanë marrë mandat të shijojnë luksin me paga të rritura për 79%, të cilat do të rriten edhe për 21,8%. Të paktën 250 euro për deputetët, ndërsa as 25 euro për punëtorët – është e turpshme. Deputetët të parët do të përballen me zemërimin e punëtorëve, ndërsa përmes BLLLOKADËS do t’u pamundësojmë atë ditë të arkëtojnë shpenzime udhëtimi që kalojnë edhe 100 euro në ditë; le të vijnë në këmbë ose me transport publik, ashtu siç shkojnë në punë punëtorët”, thonë nga LSM.
LSM ka apeluar deri tek deputetët që urgjentisht të votojnë për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera, dhe uljen e pagave të funksionarëve.