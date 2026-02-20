LSM: Shporta minimale sindikale për muajin shkurt 2026 është 67.382 denarë
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë njoftoi se vlera e shportës minimale sindikale për shkurtin e vitit 2026 është 67.382 denarë, e nevojshme për një familje me katër anëtarë për të mbijetuar në vend.
Krahasuar me vlerën e shportës minimale sindikale për janarin e vitit 2025, e cila ishte 66.413 denarë, ajo e shkurtit është rritur me 969.00 denarë. Nëse jetoni në një apartament me qira prej 60 metrash katrorë për muajin shkurt shuma arrin deri 82.757.00 denarë.
Për muajin e dytë radhazi, shporta minimale e konsumatorit është rritur me rreth 1.000 denarë, dhe Slobodan Trendafilov, kryetari i LSM-së, u bëri thirrje deputetëve të votojnë propozimin-ligjin në Kuvend për rritjen e pagës minimale në 600 euro.
"Çdo familje punëtore është më e varfër me 2.000 denarë vetëm për dy muaj. Në 24 muaj, domethënë, kohën kur ata kanë refuzuar të rrisin pagën minimale, vlera e pagës minimale të sindikatës është rritur me më shumë se 10.000 denarë. Prandaj, në vend që të luftojnë në kurriz të punëtorëve në Kuvend, partitë politike duhet të qëndrojnë pranë tyre dhe të votojnë për pagën e re minimale, e cila duhet të jetë 600 euro, dhe të gjitha pagat e tjera duhet të rriten me 6.000 denarë, sepse me sa duket jeta është e mirë vetëm për zyrtarët dhe shefat në Maqedoni", tha Trendafilov në një video./Telegrafi/