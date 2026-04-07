LSM: Protesta e re e punëtorëve më 1 maj nën sloganin "Luftojmë për paga, nuk lutemi"
Sot, në konferencën për shtyp të mbajtur në selinë e Punëtorëve të LSM-së, kryetari Sllobodan Trendafilov njoftoi protestën e madhe të radhës të punëtorëve të planifikuar për 1 maj, e cila do të shënojë Ditën Ndërkombëtare të Punës dhe hapin tjetër të LSM-së për rritjen e pagave të punëtorëve.
Ai informoi se "Luftojmë për paga dhe nuk lutemi" është slogani nën të cilin punëtorët e këtij viti do të shënojnë Ditën Ndërkombëtare të Punës.
Trendafilov kujtoi se paga minimale u rregullua sot nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës pa pëlqimin e partnerëve socialë, pra pa pëlqimin e Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë dhe në dëm të punëtorëve vetëm me 1.667 denarë.
"Ajo që është e rëndësishme, dhe sipas të dhënave nga Drejtoria e të Ardhurave Publike që ne i kemi siguruar si LSM, është se 50% e punëtorëve në Maqedoni kanë një pagë nën 600 euro, dhe për këtë arsye lufta jonë për të rritur pagën minimale është e drejtë, e drejtë dhe ia vlen të bëjmë çdo përpjekje për ta rritur atë, sepse gjysma e popullsisë në moshë pune të regjistruar në punësim merr një pagë nën këtë shumë.
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) ka mbajtur disa protesta dhe bllokada që nga fillimi i vitit dhe ne po vazhdojmë me protestat, domethënë, më 1 maj do të dalim përsëri në rrugë së bashku me punëtorët", tha Trendafilov në konferencën e sotme për shtyp./Telegrafi/