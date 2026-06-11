Turqit, gjermanët, serbët dhe francezët janë turistët që më së shumti e vizituan RMV-në
Në prill të këtij viti, në vend u regjistruan 97.358 turistë, të cilët kaluan 174.649 netë. Nga numri i përgjithshëm i turistëve, 20,5% ishin vendas dhe 79,5% ishin turistë të huaj, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikave.
Nga numri i përgjithshëm i netëve, 26,8% ishin turistë vendas dhe 73,2% ishin të huaj.
Në periudhën janar - prill 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i përgjithshëm i turistëve u rrit me 3,5%. Tek turistët vendas, pati rënie prej 0,1%, dhe tek turistët e huaj rritje prej 4,8%.
Numri i përgjithshëm i netëve, megjithatë, u rrit me 0,3%, tek turistët vendas pati rënie prej 0,2%, dhe tek turistët e huaj rritje prej 0,6%.
Numri më i madh i turistëve të huaj ishin nga Turqia (11,826), Gjermania (11,463), Serbia (6,073) dhe Franca (5,695).