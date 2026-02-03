LSM më 10 shkurt do të nisë me bllokadat, kërkojnë rritje të pagës minimale në 600 euro
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë do të fillojë më 10 shkurt me një bllokadë në Kuvendin e Maqedonisë dhe vazhdojnë më 12 shkurt me bllokada para Odës Ekonomike.
Bllokada para Qeverisë është paralajmëruar për më 17 shkurt.
“Dje skadoi afati që mijëra punëtorë ua dhanë deputetëve në Kuvend për të bërë ndryshime të shpejta në Ligjin për pagën minimale, të cilët do ta rrisin atë në 600 euro, ndërsa të tjerat do të rriten me diferencën nga rritja e pagës minimale, pra me të paktën 6.000 denarë. Qëndrimi injorant i treguar nga deputetët ndaj punëtorëve na ka bërë që të kalojmë në fazën e dytë të aktiviteteve që po zbatojmë për rritjen e pagave të punëtorëve”, tha sot kryetari i LSM-së, Slobodan Trendafilov.
Nesër, në orën 11:00, LSM do t’i paraqesë Kuvendit një nismë për ndryshime në Ligjin për pagat dhe shpërblimet e tjera të deputetëve të Kuvendit dhe personave të tjerë të zgjedhur dhe të emëruar.
“Me këtë nismë, po e ndryshojmë nenin që përcakton bazën për llogaritjen e pagave, në mënyrë që në vend të pagës mesatare aktuale si bazë për llogaritjen e koeficientit të kompleksitetit, baza të jetë paga minimale për koeficient kompleksiteti. Në këtë mënyrë, po u japim atyre mundësinë të tregojnë se nuk do të lejojnë një rritje shtesë të inflacionit në Maqedoni dhe se janë të gatshëm të ulin pagat e tyre me 40 për qind vetëm duke ndryshuar këtë dispozitë ligjore, dhe gjithashtu të ulin koeficientët e kompleksitetit me 40 përqind”, tha Trendafilov.
Nëse nuk e bëjnë këtë, LSM po nis një nismë për të mbledhur 10,000 nënshkrime për t’u bërë propozues i autorizuar i ndryshimeve të tilla ligjore. Një grevë e përgjithshme njëzet e katër orëshe mbetet një mundësi, dhe nuk përjashtohet mundësia e organizimit të një proteste tjetër si ajo e mbajtur të mërkurën e kaluar.
Lidhur me heqjen e seksionit të pagave nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive, LSM thotë se nuk do t’u lejojë punëtorëve të heqin dorë nga një e drejtë e fituar dikur e garantuar me Kushtetutë dhe ligj.